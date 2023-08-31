МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Доходы населения США в июле увеличились на 0,2% по сравнению с июнем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. В США допустили, что Трампа могут ликвидировать

В то же время потребительские расходы поднялись на 0,8% в месячном выражении.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста доходов на 0,3%, расходов — на 0,7%.