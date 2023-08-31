2023-08-31T15:36:41+03:00
2023-08-31T15:36:41+03:00
2023-08-31T15:36:41+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230831/841625069.html
Доходы населения США выросли на 0,2 процента
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Доходы населения США в июле увеличились на 0,2% по сравнению с июнем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. В то же время потребительские расходы... ПРАЙМ, 31.08.2023
экономика, новости, сша, доходы населения, статистика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Доходы населения США в июле увеличились на 0,2% по сравнению с июнем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны.
В то же время потребительские расходы поднялись на 0,8% в месячном выражении.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста доходов на 0,3%, расходов — на 0,7%.