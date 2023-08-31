Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 228 тысяч за неделю
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 августа, уменьшилось на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 228 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали рост показателя до 235 тысяч с изначального значения предшествующей недели, которое было пересмотрено до 232 тысяч с 230 тысяч.
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели поднялось на 250 с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 237,5 тысячи. Показатель предыдущей недели был пересмотрен и увеличился до 237,25 тысячи с 236,75 тысячи.
Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 августа, выросло на 28 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,725 миллиона человек. Уровень прошлой недели был пересмотрен и сократился до 1,697 миллиона с 1,702 миллиона.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
https://1prime.ru/state_regulation/20230831/841625201.html