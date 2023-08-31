МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Красноярского края обратил внимание на необходимость расширения Транссиба и наращивания работы по Северному морскому пути, отметив, что темпов сбавлять нельзя. Путин призвал обеспечить модернизацию предприятий Красноярского края

"Отдельная тема — это развитие логистики и транспортной инфраструктуры, расширение Транссиба, наращивание возможностей Северного морского пути, наших арктических морских и речных портов, воздушных гаваней и, конечно, ремонт и строительство автомобильных трасс и путепроводов. Эти проекты имеют особо значение для Красноярского края и для Сибири, для всей страны, как для бизнеса, так и для граждан, наиболее удобного транспортного сообщения. Конечно, мы много говорим сейчас,…в последние годы на эту тему и много делаем, но нужно эти набранные темпы не терять", — сказал Путин.

По его словам, важно сформировать более современную и гибкую структуру экономики края и Сибири в целом, создать новые, хорошо оплачиваемые рабочие места по всей производственной цепочке, обеспечить рост доходов граждан и их благополучия. Он подчеркнул, что, это безусловно, позитивно скажется и на демографической сфере, на привлечении в квалифицированных специалистов, которые будут жить и работать в крае.

"Именно кадры — один из базовых, ключевых вопросов и для Красноярского края и для многих других регионов России. Отрасли отечественной экономики, включая промышленность, ОПК, туризм, сферу услуг, активно развиваются, набирают темп, и они остро нуждаются в притоке специалистов, рабочих, инженеров, управленцев и других профессионалов. Нужно укреплять систему подготовки кадров для региональной экономики, объединять усилия колледжей и вузов и промышленных предприятий на базе региональных образовательных центров и научных производственных объединений", — сказал Путин.

Более того, Путин заявил о важности развития социальной инфраструктуры Красноярского края.

"Необходимо обеспечить развитие социальной инфраструктуры в населенных пунктах Красноярского края. Причём не только в ведущих промышленных центрах, но и в относительно небольших городах, которые активно развиваются рядом с крупными предприятиями. В том числе, имею ввиду повышение качества и доступности медицинских услуг, обновление школ, расселение ветхого и аварийного жилья, развитие инфраструктуры спорта и здорового образа жизни", — сказал Путин на совещании.

Президент напомнил, что за последние годы на федеральном уровне для регионов были запущены, так называемые, инфраструктурные меню, включая казначейские и инфраструктурные бюджетные кредиты, выделение средств из Фонда национального благосостояния и Фонда развития территорий. Он отметил, что в Красноярском крае эти ресурсы также должны пойти на ремонт коммунальных сетей, обновление общественного транспорта и другие цели, которые напрямую определяют качество жизни людей.

"Хотел бы вновь подчеркнуть, развитие инфраструктуры системы здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты и, конечно, экологическая обстановка, качество воздуха в городах и селах должны отвечать современным стандартам. Жизнь людей должна быть комфортной, здоровой, если позволено будет, так сказать, и благополучной. Именно оценка граждан, именно это является ключевым критерием эффективности региональных властей и муниципальных команд всех уровней власти", — подчеркнул президент.

Также глава страны добавил, что эффективность работы всех уровней власти, в том числе региональных органов, определяется оценкой граждан.

"Именно оценка граждан, именно это является ключевым критерием эффективности региональных властей и муниципальных команд всех уровней власти", — сказал он.

Президент Путин упомянул, что необходимо применить все усилия, чтобы жизнь людей Красноярского края была комфортной и здоровой.