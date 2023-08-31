МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг закрыли торги снижением почти на 10%, примерно до 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Цены на нефть ускорили рост после комментариев Новака

Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 429 долларов за тысячу кубометров (-3,3%). Ценовой максимум четверга составил 435,9 доллара (-1,8%), ценовой минимум — 390,8 доллара (-12%). Последние фьючерсы торговались по 400,7 доллара (-9,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 443,8 доллара за тысячу кубометров.

Газовые котировки на прошедшей неделе впервые с 15 июня превысили отметку в 500 долларов. Затем они скорректировались, но остаются выше многолетних уровней.

Драйвером роста последних недель эксперты называли спад экспорта трубопроводного газа из Норвегии и опасения сбоев поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за возможных забастовок на крупных австралийских СПГ-предприятиях американской нефтегазовой компании Chevron – Gorgon и Wheatstone.