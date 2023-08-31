МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива на заправках Москвы выросла за месяц с 31 июля по 31 августа на 1,78 рубля, до 60,91 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Цены на нефть ускорили рост после комментариев Новака

Средняя стоимость бензина Аи-92 за месяц увеличилась на 43 копейки, до 50,36 рубля за литр. Марка Аи-95 подорожала на 55 копеек, до 55,87 рубля. А бензин Аи-100 вырос в цене на 2,32 рубля, до 68,14 рубля за литр.

Стоимость дизельного топлива выросла на всех заправках. Сильнее всего оно подорожало на заправках "Нефтемагистрали" — на 3,5 рубля.

Тем временем, биржевые цены на топливо находятся у рекордных значений. Стоимость марки Аи-95 в четверг побила очередной рекорд, превысив 74 тысячи рублей за тонну. Дизельное топливо в августе 12 раз обновляло исторические максимумы цены, но по итогам торгов четверга осталось немного ниже последнего рекорда.

Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России летом 2023 года обновили свои исторические рекорды. Рост цен объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Минэнерго РФ, комментируя эту ситуацию, заявило, что выпуск нефтепродуктов обеспечивает весь спрос на внутреннем рынке, при этом на него была переориентирована часть экспорта.