МТА: дизельное топливо на АЗС Москвы за месяц подорожало на два рубля
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива на заправках Москвы выросла за месяц с 31 июля по 31 августа на 1,78 рубля, до 60,91 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Средняя стоимость бензина Аи-92 за месяц увеличилась на 43 копейки, до 50,36 рубля за литр. Марка Аи-95 подорожала на 55 копеек, до 55,87 рубля. А бензин Аи-100 вырос в цене на 2,32 рубля, до 68,14 рубля за литр.
Стоимость дизельного топлива выросла на всех заправках. Сильнее всего оно подорожало на заправках "Нефтемагистрали" — на 3,5 рубля.
Тем временем, биржевые цены на топливо находятся у рекордных значений. Стоимость марки Аи-95 в четверг побила очередной рекорд, превысив 74 тысячи рублей за тонну. Дизельное топливо в августе 12 раз обновляло исторические максимумы цены, но по итогам торгов четверга осталось немного ниже последнего рекорда.
Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России летом 2023 года обновили свои исторические рекорды. Рост цен объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Минэнерго РФ, комментируя эту ситуацию, заявило, что выпуск нефтепродуктов обеспечивает весь спрос на внутреннем рынке, при этом на него была переориентирована часть экспорта.
https://1prime.ru/state_regulation/20230831/841628442.html