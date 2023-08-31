МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга преимущественно снижением, по итогам августа оказались в минусе на 2-3%, следует из данных торгов. Золото дешевеет на укреплении доллара, может завершить август в минусе

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,46% — до 7 439,13 пункта, французский CAC 40 — на 0,65% — до 7 316,7 пункта, немецкий DAX вырос на 0,35% — до 15 947,08 пункта.

За август FTSE 100 опустился на 3,38%, CAC 40 — на 2,42%, DAX — на 3,04%. Инвесторы оценивали риски для мировой экономики на фоне слабой макростатистики по Китаю и неопределенности вокруг дальнейших действий мировых центробанков.

В четверг трейдеры обратили внимание на данные по еврозоне. Так, годовая инфляция в странах валютного блока, согласно предварительным данным, по итогам августа осталась на уровне июля в 5,3% при ожидаемом замедлении до 5,1%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,6% после снижения на 0,1% в июле и прогнозе увеличения на 0,4%.

Кроме того, были опубликованы данные о безработице в еврозоне, которая в июле ожидаемо осталась на уровне июня в 6,4%. В Германии показатель в августе вырос до 5,7% с 5,6% месяцем ранее, как и прогнозировали аналитики.