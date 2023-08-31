МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Правительство России продлило до 31 августа 2024 года действие вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот, сообщила в четверг пресс-служба российского кабмина. Правительство изучит выделение средств на повышение доходов бюджетников

"Правительство продолжает реализацию комплекса мер по защите внутреннего рынка продовольствия. Подписано постановление, продлевающее срок действия ставок таможенных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот, вывозимых из России за пределы Евразийского экономического союза. Новый период их применения – с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года, включительно", — говорится в сообщении.

Как указали в пресс-службе кабмина, величина ставки вывозной таможенной пошлины на подсолнечное масло останется прежней и будет рассчитываться, учитывая базовую экспортную цену в размере 82,5 тысячи рублей за 1 тонну.

"Величина ставки вывозной таможенной пошлины на подсолнечный шрот уменьшится. Она рассчитывается по специальной формуле – как разница между индикативной экспортной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой, умноженной на величину корректирующего коэффициента (0,7). При таком механизме подсчета ставка снизится, даже несмотря на то, что базовая экспортная цена вырастет с 13 875 рублей до 15 875 рублей за тонну", — следует из сообщения. Минсельхозу поручено вести постоянный мониторинг рынка для установления индикативной цены.

Величина пошлины на подсолнечное масло также рассчитывается как разница между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), умноженная на корректирующий коэффициент (0,7).

Гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло введена с 1 сентября 2021 года, пошлина на экспорт подсолнечного шрота — с 1 мая того же года. Их действие уже продлевалось ранее.