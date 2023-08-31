Действие экспортных пошлин на подсолнечное масло продлили до 31 августа 2024 г
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Правительство России продлило до 31 августа 2024 года действие вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот, сообщила в четверг пресс-служба российского кабмина.
"Правительство продолжает реализацию комплекса мер по защите внутреннего рынка продовольствия. Подписано постановление, продлевающее срок действия ставок таможенных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот, вывозимых из России за пределы Евразийского экономического союза. Новый период их применения – с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года, включительно", — говорится в сообщении.
Как указали в пресс-службе кабмина, величина ставки вывозной таможенной пошлины на подсолнечное масло останется прежней и будет рассчитываться, учитывая базовую экспортную цену в размере 82,5 тысячи рублей за 1 тонну.
"Величина ставки вывозной таможенной пошлины на подсолнечный шрот уменьшится. Она рассчитывается по специальной формуле – как разница между индикативной экспортной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой, умноженной на величину корректирующего коэффициента (0,7). При таком механизме подсчета ставка снизится, даже несмотря на то, что базовая экспортная цена вырастет с 13 875 рублей до 15 875 рублей за тонну", — следует из сообщения. Минсельхозу поручено вести постоянный мониторинг рынка для установления индикативной цены.
Величина пошлины на подсолнечное масло также рассчитывается как разница между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), умноженная на корректирующий коэффициент (0,7).
Гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло введена с 1 сентября 2021 года, пошлина на экспорт подсолнечного шрота — с 1 мая того же года. Их действие уже продлевалось ранее.
https://1prime.ru/state_regulation/20230831/841628870.html