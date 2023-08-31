МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечника из России переведена в рубли, составит 50%, но не менее 32 тысячи рублей за тонну до 31 августа 2024 года, следует из постановления кабмина. Правительство продлило действие экспортных пошлин на подсолнечное масло

"С 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года включительно по этой позиции ставка таможенной пошлины применяется в размере 50%, но не менее 32 тысячи рублей за тонну", — говорится в постановлении.

Пошлина на вывоз подсолнечника была введена в РФ с 1 июля 2021 года: на период по 31 августа 2022 года она составляла 50%, но не менее чем 320 долларов за тонну. Затем ее действие было продлено до 31 августа 2023 года, а в конце июля Минэкономразвития предложило увеличить этот период до 31 августа 2024 года, опубликовав проект соответствующего постановления кабмина РФ на портале проектов нормативных правовых актов.

Сама пошлина по-прежнему рассчитывается как разница между индикативной (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой ценой, умноженной на величину корректирующего коэффициента (0,7).