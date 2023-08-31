2023-08-31T22:11:44+03:00
2023-08-31T22:11:44+03:00
2023-08-31T22:11:44+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230831/841628964.html
Правительство утвердило экспортную пошлину на ряд удобрений
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Правительство России утвердило экспортную пошлину на ряд удобрений в размере 7% до 31 декабря 2024 года, постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. "С... ПРАЙМ, 31.08.2023
экономика, новости, россия, экспортная пошлина, удобрения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Правительство России утвердило экспортную пошлину на ряд удобрений в размере 7% до 31 декабря 2024 года, постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
"С 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года включительно по этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере 7 процентов", — говорится в тексте постановления.
Уточняется, что пошлина такая устанавливается на азотные удобрения (но не менее 1100 рублей за тонну), фосфорные удобрения (но не менее 2100 рублей за тонну) и калийные удобрения (но не менее 1800 рублей за тонну).