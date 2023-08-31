МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Правительство России утвердило экспортную пошлину на ряд удобрений в размере 7% до 31 декабря 2024 года, постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Экспортную пошлину на российский подсолнечник будут платить рублями

"С 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года включительно по этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере 7 процентов", — говорится в тексте постановления.

Уточняется, что пошлина такая устанавливается на азотные удобрения (но не менее 1100 рублей за тонну), фосфорные удобрения (но не менее 2100 рублей за тонну) и калийные удобрения (но не менее 1800 рублей за тонну).