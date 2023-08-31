МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Минфин России спокоен за бюджет Красноярского края, он сбалансирован, заявил министр финансов Антон Силуанов. Путин призвал обеспечить модернизацию предприятий Красноярского края

"Бюджет (Красноярского края — ред.) сбалансированный — почти полтриллиона рублей консолидированный бюджет. Действительно, регион — донор. Девятое место, в целом, по субъектам Российской Федерации. Хорошие запасы ликвидности есть. Поэтому за бюджет мы спокойны", — сказал министр на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития Красноярского края.

Он также отметил "закалку финансиста" действующего врио губернатора края Михаила Котюкова, который ранее был замминистра финансов. На новую должность Котюкова президент назначил 20 апреля.

"Мы с Михаилом Михайловичем (Котюковым — ред.) много вместе работали, поэтому такая закалка финансиста чувствуется. Чувствуется рациональное использование ресурсов и устойчивость бюджета (Красноярского края — ред.)", — сказал министр с улыбкой.

Силуанов также прокомментировал предложения коллег, звучавшие во время совещания. Так, по вопросу реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Красноярска, о необходимости которой сообщал глава Минтранса РФ Виталий Савельев, министр сообщил, что вопрос будет отработан в рамках ресурсов.

Кроме того, министр выразил уверенность в реализации проекта по строительству метро в Красноярске в срок. По словам Силуанова, средства на это есть в рамках инфраструктурных кредитов — почти 90 миллиардов рублей.