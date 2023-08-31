МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Введение обновленных правил поставок газа на внутренний рынок РФ вновь перенесено — как минимум на 1 сентября 2024 года с 1 сентября 2023 года, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации. Экспортную пошлину на российский подсолнечник будут платить рублями

"О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 1 ноября 2021 года № 1901 "Об утверждении правил поставки газа"… Слова "с 1 сентября 2023 года" заменить словами "с 1 сентября 2024 года", – говорится в документе.

Ранее из проекта постановления правительства, опубликованного в июле, следовало, что введение новых правил может быть перенесено на март 2024 года.

Причиной переноса в опубликованном Минэнерго проекте соответствующего постановления причиной называлось отсутствие норм по графикам перевода потребителей на альтернативные виды топлива, а также по графикам частичного или полного ограничения подачи газа потребителям в случае нарушения работы газотранспортной системы при аварии.

Это не первый перенос сроков: правила, утвержденные 1 ноября 2021 года, должны были начать действовать с 1 сентября 2022 года, однако затем начало действия было отложено до 1 марта 2023 года. Они призваны сменить правила от 1998 года и актуализируются в рамках "регуляторной гильотины".