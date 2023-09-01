МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Безработица в США в августе осталась на уровне прошлого месяца в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 170 тысяч после увеличения на 187 тысяч в июле, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Уровень безработицы в Италии вырос в июле выше прогноза

Министерство труда США опубликует соответствующий релиз в пятницу, 1 сентября, в 15.30 мск.

В 11.00 мск агентство S&P Global опубликует окончательную июльскую оценку индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны. Предварительный показатель, опубликованный в конце августа, продемонстрировал рост до 43,7 пункта с 42,7 пункта в июле.

В 17.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) выпустит индекс деловой активности в промышленности США. Аналитики прогнозируют, что показатель в августе вырос до 47% с 46,4% в июле.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 25 августа их число сократилось на восемь — до 512 агрегатов.