2023-09-01T08:05:23+03:00
2023-09-01T08:05:23+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230901/841630970.html
Аналитики ожидают сохранения уровня безработицы в США
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Безработица в США в августе осталась на уровне прошлого месяца в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 170 тысяч после... ПРАЙМ, 01.09.2023
экономика, новости, сша, безработица, прогноз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Безработица в США в августе осталась на уровне прошлого месяца в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 170 тысяч после увеличения на 187 тысяч в июле, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Министерство труда США опубликует соответствующий релиз в пятницу, 1 сентября, в 15.30 мск.
В 11.00 мск агентство S&P Global опубликует окончательную июльскую оценку индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны. Предварительный показатель, опубликованный в конце августа, продемонстрировал рост до 43,7 пункта с 42,7 пункта в июле.
В 17.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) выпустит индекс деловой активности в промышленности США. Аналитики прогнозируют, что показатель в августе вырос до 47% с 46,4% в июле.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 25 августа их число сократилось на восемь — до 512 агрегатов.