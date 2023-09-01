МВФ: торговые ограничения из-за геополитики угрожают глобальному процветанию
ВАШИНГТОН, 1 сен — ПРАЙМ. Рост торговых ограничений под влиянием геополитики представляет серьезную угрозу глобальному процветанию и ведет к фрагментации мировой экономики, заявила первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.
"Вызывает большую тревогу то, что мы видим увеличение политических действий по всему миру, которые в случае продолжения, представляют серьезную угрозу глобальному процветанию", — сообщила она.
Замглавы МВФ пояснила, что говорит о торговых ограничениях, которые резко увеличились за последние годы.
"Почти 3 тысячи ограничений были введены только в прошлом году — почти в 3 раза больше, чем в 2019 году. Сейчас прямые иностранные инвестиции зависят от геополитического предпочтения, а не от географического расположения. Все это указывает на увеличивающуюся фрагментацию мира", — отметила Гопинат.
По ее словам, подобная фрагментация мировой торговли оказывает влияние на развивающиеся страны и может приводить к потерям более 10% ВВП отдельных экономик.
"Фрагментация также делает мир более подверженным шокам, поскольку оставляет страны с меньшим числом торговых партнеров", — подчеркнула Гопинат.
https://1prime.ru/state_regulation/20230901/841633708.html