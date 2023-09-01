МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Америке не надо было подрывать российские "Северный поток — 1" и "Северный поток —2", заявил в интервью Fox News Вивек Рамасвами. Орбан назвал атаки на маршруты импорта российского газа поводом для войны

Предприниматель Рамасвами один из кандидатов от Республиканской партии для участия в президентских выборах 2024 года в США. Он не первый раз говорит о том, что в случае выигрыша намерен заключить сделку с Россией и остановить военный конфликт с Украиной: в его планах "заморозить" линию фронта и пообещать, что Украину в НАТО не примут. Он также намерен ослабить связи России и Китая, поскольку альянс России и Китая, по его мнению, является наибольшей угрозой и проблемой для Америки.

Ведущий телеканала отметил, что для Москвы экономическое взаимодействие с Пекином очень важно. Рамасвами отметил, что это сотрудничество в принципе стало возможным только из-за ошибочной политики США.

"Мы ошиблись, когда отрезали Россию от Запада, подорвав трубопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток —2", а также наложив санкции на Россию", — сказал кандидат от Республиканской партии.

В последнее время политики часто говорят об инциденте с российским трубопроводом. Премьер-министр Виктор Орбан в беседе с журналистом Такером Карлсоном сказал, что после диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток —2" Венгрия будет считать атаки на маршруты поставок российского газа поводом для войны. Сербия также считает. Журналист Карлсон в беседе с венгерским премьером сказал, что, по его мнению, очевидно прямое или опосредованное участие администрации президента США Джо Байдена в подрыве "Северных потоков" очевидно.

На прошлой неделе немецкий телеканал ZDF рассказал, что появляется все больше свидетельств того, что за нападениями на трубопровод "Северный поток" могут стоять преступники, связанные с Украиной. Официально федеральная прокуратура продолжает расследование в отношении неизвестных. Однако по информации ZDF Frontal и Spiegel, знакомые с ходом расследования считают следы, ведущие на Украину, особенно убедительными. Нет достоверных доказательств, что подозреваемые из России.