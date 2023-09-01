МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. В Испании обучают иностранных добровольцев для участия в СВО за 700 евро, пишет El País. СМИ: финн перед гибелью отправил с Украины загадочное послание

В испанской ассоциации инструкторов G.O.A. Tactical предлагают пятидневные курсы, которые готовят наемников к тому, что их ждет в зоне боевых действий на Украине. В ассоциации считают, что их курсы будут полезны даже профессионалам, так как их обучат тактике, которая сейчас применяется в военном конфликте, также покажут, как работают беспилотники. Обучения проводят инструкторы, уже побывавшие в боевых действиях.

G.O.A. Tactical является посредником при взаимодействии с Министерством обороны Украины. Ассоциация помогает организовать транспорт и наладить контакты с теми, кто отвечает за формирование подразделения Интернационального легиона.

Украинский Минобороны запустил программу по набору около 20 тысяч иностранных добровольцев преимущественно в Интернациональный легион, еще в марте 2022 года, почти сразу после начала СВО. Количество иностранных легионеров, которые находятся на Украине в данный момент, не разглашается.

G.O.A. Tactical ищет тех, у кого уже есть двухлетний опыт работы в этой сфере. Это могут быть военные, полицейские или частные лица. Когда человек попадает в легион, то подписывает с Минобороны Украины контракт, сумма которого составляет до 3400 евро в месяц (если входит в состав элитных подразделений) или 2800 евро у тех, кто попадает на передовую. Менее 2000 получает иностранный доброволец, который остается в тылу и выполняет административные задачи. Любая из сторон может в любой момент расторгнуть соглашение.

В испанской ассоциации говорят, что вначале на Украину для участия в СВО приезжали неопытные, необученные добровольцы. Меньше, чем через неделю они разрывали контракт с Минобороны, вспоминает один из инструкторов G.O.A. Tactical, который участвовал в СВО и сейчас передает опыт новым желающим.

В Испании об этой ассоциации давно знают, сейчас у них 200 инструкторов, который работают в разных странах мира, 25 бойцов находятся в Южной Америке, Нигерии, Ливане и Ираке, четверо на Украине. При этом в испанском МИДе говорят, что на их уровне не предоставляется гарантий того, что дипломаты смогут помочь солдатам, отправившимся на Украину, или даже узнать об их местонахождении. Американцы начинают осознавать, что Украина не победит Россию

Вооруженные силы насчитывают около 500 тысяч военнослужащих, а учитывая людей, которые работают в других органах госбезопасности, количество людей, связанных с конфликтом, приближается к 700 тысячам. Но потери у ВСУ большие: военная разведка США озвучивала данные, что за полтора года конфликта украинская армия лишилась около 190 тысяч человек (ранеными и убитыми).

В основном на стороне Украины воюют солдаты из стран бывшего СССР. Также там можно встретить опытных боевиков из США, Бразилии, Колумбии, Перу. У многих наемников работает только финансовая мотивация, поэтому их редко можно встретить в рядах украинской регулярной армии: им не хватает высокого уровня преданности и самоотдачи. Но есть и те, кто хочет дополнить свое резюме боевым опытом на Украине. Так они в будущем получат более выгодную работу в частных охранных компаниях.

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