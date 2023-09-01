2023-09-01T14:47:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230901/841635752.html
Правительство ФРГ назвали "камикадзе" из-за экономического кризиса
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Политику немецкого правительства, которая разрушительно сказывается на самой Германии, можно сравнить с камикадзе, в это же время экономика России стремится к независимости и,... ПРАЙМ, 01.09.2023
экономика, новости, россия, экономика, германия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 1 сен — ПРАЙМ. Политику немецкого правительства, которая разрушительно сказывается на самой Германии, можно сравнить с камикадзе, в это же время экономика России стремится к независимости и, несмотря на санкции, развивается. Об этом рассказала заявила в пятницу в авторской статье в издании Berliner Zeitung депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.
По ее словам, "беспощадный идеализм" в немецких дебатах затмил реальное положение дел: падение экономики страны на 0,3 процента, стагнация в еврозоне, прогнозы экономического роста в России на уровне 2,5 процента в год.
"Федеральное правительство действует тут, как пилот-камикадзе, подменяя политику сомнительной моралью и радуясь одобрению со стороны Вашингтона", — подчеркнула депутат.
Дагделен напомнила, что глава немецкого МИД Анналена Бербок недавно выразила разочарование по поводу неэффективности антироссийских санкций.
"Парадоксально, но санкции укрепляют Россию, в то время как немецкая экономика, очевидно, разрушается", — отметила депутат.