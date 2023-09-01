БЕРЛИН, 1 сен — ПРАЙМ. Политику немецкого правительства, которая разрушительно сказывается на самой Германии, можно сравнить с камикадзе, в это же время экономика России стремится к независимости и, несмотря на санкции, развивается. Об этом рассказала заявила в пятницу в авторской статье в издании Berliner Zeitung депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен. ФРГ рассказала, что делать ЕС после прекращения Россией зерновой сделки

По ее словам, "беспощадный идеализм" в немецких дебатах затмил реальное положение дел: падение экономики страны на 0,3 процента, стагнация в еврозоне, прогнозы экономического роста в России на уровне 2,5 процента в год.

"Федеральное правительство действует тут, как пилот-камикадзе, подменяя политику сомнительной моралью и радуясь одобрению со стороны Вашингтона", — подчеркнула депутат.

Дагделен напомнила, что глава немецкого МИД Анналена Бербок недавно выразила разочарование по поводу неэффективности антироссийских санкций.

"Парадоксально, но санкции укрепляют Россию, в то время как немецкая экономика, очевидно, разрушается", — отметила депутат.