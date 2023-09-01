МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Западные санкции не коснулись продуктов питания и удобрений, и Россия по полной пользуется этим шансом: наращивает экспорт разрешенной продукции в страны ЕС, пишет Berliner Zeitung. Сильнее нефти и газа. Европа впала в новую зависимость от России

После того, как Германия преодолела газовую зависимость от России, она обзавелась другой. Производство химикатов, в том числе удобрений, стало слишком дорогим из-за роста цен на электроэнергию. Поэтому Берлин начал импортировать их из России.

В Германии аграрный сезон недавно завершился, и появилась статистка от Федерального статистического управления страны (Destatis), которая говорит, что покупка важных для аграриев азотных удобрений в России выросла на 334 процента до 167 тысячи тонн на конец августа.

На начало сезона — июнь 2023 года объем закупок был всего 38 500 тонн. Доля России в общем импорте азотных удобрений Германии выросла с 5,6 до почти 18 процентов всего за один год. Доля покупок карбамид за рубежом (в карбамиде высокое содержание азота, необходимое для производства удобрений) составляет 46 процентов. Объем импорта карбамида вырос на 304 процента в первой половине 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правда и цена снизилась: немецкие компании платили 360 евро за тонну вместо 536 евро год назад.

На газ и энергию приходится 80-90 процентов себестоимости производства минеральных удобрений. И теперь в Германии назревают вопросы: если они смогли снизить покупки российского газа, но не могут отказаться от российских удобрений. В стране чрезвычайно упал уровень их производства: если в июле 2021 года — июнь 2022 года немецкие производители давали 37 процентов от общего потребления азотных удобрений, то за последний год их доля снизилась до 5 процентов. То есть 95 процентов всех азотных удобрений в настоящее время Германия покупает за рубежом, в основном в Бельгии и Нидерландах.