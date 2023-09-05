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2023
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Аналитики ждут снижения индекса деловой активности в еврозоне
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Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в августе снизился до 47 пунктов с 48,6 пункта в июле, полагают... ПРАЙМ, 05.09.2023
экономика, новости, еврозона, индекс, деловая активность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в августе снизился до 47 пунктов с 48,6 пункта в июле, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Соответствующие данные компания S&P Global опубликует во вторник, 5 августа, в 11.00 мск.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.