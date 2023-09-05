МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в августе снизился до 47 пунктов с 48,6 пункта в июле, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Международные фондовые индексы за 1 сентября

Соответствующие данные компания S&P Global опубликует во вторник, 5 августа, в 11.00 мск.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.