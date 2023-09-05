2023-09-05T09:17:18+03:00
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2023-09-05T09:17:18+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230905/841657482.html
Индекс деловой активности в сфере услуг России вырос в августе
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Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в августе повысился до 57,6 пункта с 54 пунктов в июле, говорится в сообщении S&P Global. "Индекс деловой активности в августе... ПРАЙМ, 05.09.2023
экономика, новости, россия, деловая активность, сфера услуг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в августе повысился до 57,6 пункта с 54 пунктов в июле, говорится в сообщении S&P Global.
"Индекс деловой активности в августе составил 57,6 пункта, заметно повысился по сравнению с 54 пунктами в июле. Последние данные свидетельствуют о резком росте деловой активности в российском секторе услуг. При этом компании часто объясняют этот рост повышением спроса со стороны клиентов на внутреннем рынке спроса", — говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.