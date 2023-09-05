МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в августе повысился до 57,6 пункта с 54 пунктов в июле, говорится в сообщении S&P Global. Аналитики ждут снижения индекса деловой активности в еврозоне

"Индекс деловой активности в августе составил 57,6 пункта, заметно повысился по сравнению с 54 пунктами в июле. Последние данные свидетельствуют о резком росте деловой активности в российском секторе услуг. При этом компании часто объясняют этот рост повышением спроса со стороны клиентов на внутреннем рынке спроса", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.