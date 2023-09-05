МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Компании существенно нарастили свое присутствие в отечественных офшорах — на островах Русский и Октябрьский, пишет газета "Известия". Путин расширил способы перевода активов из-за рубежа в "русские офшоры"

За январь-февраль 2023 года в специальные административные районы (САР), которые созданы на этих островах, юридически переехали 87 компаний. За аналогичный период 2022 года таких компаний было 34, за весь 2022 год — 83 компании. Напомним, что офшорные зоны были созданы преимущественно для регистрации там иностранных компаний (перевода юрлиц с российским капиталом из иностранных офшоров в русские), российские компании получили возможность переехать в САРы только с марта 2022 года.

В частности, на острове Русский зарегистрировано 62 международные компании, общие активы которых составляют около с 5 триллионов рублей. При этом за восемь месяцев 2023 года редомициляцию (то есть перерегистрацию компании из другой страны в Россию), завершили 45 организаций, что почти втрое больше, чем за все прошлые годы. 80 процентов переехали из офшорного Кипра, 13 процентов — с Британских Виргинских островов.

На острове Октябрьский за период с 2019 года по состоянию на начало сентября 2023 года было зарегистрировано 204 участника. С начала текущего года туда переехало 72 компании, среди которых, "Сбермаркет", процедуру редомициляции на острове в августе начал VK.

Как поясняет газета, такой рост популярности переездов компаний в российские офшоры связан с тем, что компании с российскими акционерами сталкиваются с проблемами при ведении бизнеса в недружественных странах. Кроме этого, в России действуют ограничения в отношении иностранных лиц. Сейчас компаниям с иностранным участием нужно получать разрешения на продажу недвижимого имущества, долей и акций. Иностранные акционеры также лишены возможности получать дивиденды в валюте на зарубежные счета. А в САР иностранные компании могут переехать и вести бизнес.

Кроме этого, в июне 2023 года Минфин увеличил черный список офшоров, и зарегистрированные там компании больше не будут освобождаться от налогов при продаже акций иностранных "дочек" и иных льгот, что также стимулирует многие иностранные организации с российскими бенефициарами к смене юрисдикции.

САРы были созданы в 2018 году, сейчас в них зарегистрированы 268 компаний. Там действует сниженный налог на прибыль организаций в 10 процентов (в целом по России — 20 процентов). В этих зонах нет валютного контроля. Компании в САРах смогут до 2039 года пользоваться иностранным корпоративным правом (то есть они могут работать по нормам, принятым в другой стране — где они были зарегистрированы изначально).