МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. В России чиновники обсуждают, как ограничить ипотечное кредитование с господдержкой, написала газета "Ведомости", ссылаясь на свои источники. Спрогнозировано, как подорожает жилье в новостройках из-за повышения ставки

Предполагается, что первоначальный взнос будет повышен с 15 до 20 процентов. Кроме того, они думают снизить предельную величину субсидии, предоставляемой банкам, на 0,5 процентных пункта.

По словам источника газеты, еще несколько месяцев назад стало понятно, что пора охладить рынок ипотеки, поскольку тот слишком "разогнался". Такая ситуация достаточно рисковая, поскольку продолжается рост цен на ипотеку и рынок становится несбалансированным. Одна из причин роста цен — повышенный спрос на ипотеку, а в июле-августе 2023 года ее темпы ускорились. По мнению правительства, на рынке необходимо сбалансировать ситуацию между существующим спросом на жилье (желающих взять льготную ипотеку много) и предложением.

Повышение первого взноса на 5 процентных пунктов и снижение субсидии банкам на 0,5 процентного пункта будет аккуратной мерой, говорит один из источников, и это не охладит рынок. Он считает, что банкам нужно перестать активно кредитовать по нерыночным ставкам. Ставка по семейной ипотеке — 6 процентов, по льготной — 8 процентов. Стоимость обычного рыночного кредита на покупку жилья находится на уровне 15 процентов в среднем.

В данный момент в правительстве заявляют, что не намерены менять ставки по льготной ипотеке на первичное жилье из-за повышения ключевой ставки ЦБ до 12 процентов. А накануне, 4 сентября, правительство суммарно увеличило на 1,9 триллиона рублей лимиты выдачи ипотеки по основным госпрограммам.