МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника обновила исторический рекорд, превысив отметку в 65 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи в основном снижаются после выхода макростатистики

Марка бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 0,53%, до 65 160 рублей за тонну. Последний раз стоимость Аи-92 максимально росла в июле — до 64 879 рублей за тонну. Продолжает бить рекорды и бензин Аи-95 — дорожает на 0,78%, до 75 612 рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива обновила рекорд, увеличившись на 0,04%, до 68 305 рублей за тонну. За август его цена выросла на 18,5% — еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.

Стоимость мазута за вторник подскочила на 1,63%, до 34 745 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 4,19%, до 31 959 рублей, авиакеросин — на 5%, до 69 191 рублей за тонну.

Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России летом 2023 года обновили свои исторические рекорды. Рост цен объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Минэнерго РФ, комментируя эту ситуацию, заявило, что выпуск нефтепродуктов обеспечивает весь спрос на внутреннем рынке, при этом на него была переориентирована часть экспорта.