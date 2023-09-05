МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Неожиданно для себя, Запад не нашел вины России в перевороте в Габоне, пишет ливанская An Nahar. "Бизнес - война": африканцы узнали, как к ним относится Запад

России, конечно, играет на руку череда переворотов в Африке, ведь на их фоне она может усилить свое влияние на континенте, который богат разными природными ресурсами. Запад даже может обвинить Кремль во вмешательстве во внутреннюю политику стран Африки. Но, видимо, это ему не удастся.

Габон стал последней на данный момент страной, где произошел военный переворот. Это относительно благополучная по меркам Африки страна. Индекс человеческого развития, который показывает уровень грамотности, образования и ожидаемой продолжительности жизни, в Габоне растет и является наивысшим показателем среди бывших колоний Франции в Африке. У страны огромные запасы нефти, есть месторождения урана и марганца, она добывает золото.

Но на прошлой неделе военные свергли президента Али бен Бонго Ондимбу (он правил страной с 2009 года). Ондимба является представителем политической династии, которая руководит Габоном уже 56 лет.

Переворот совершили сразу через неделю после выборов президента: мятежники посчитали, что выборы прошли нечестно и результат несправедливый. В отличие от Мали, Нигера и Буркина-Фасо габонские военные сразу дали понять, что страна сохраняет все свои обязательства и они не будут вмешиваться во внешнеполитический курс. США, Франция и другие страны Запада не стали на этот раз искать руку Москвы в этом перевороте, они лишь ограничились высказыванием озабоченности. "Это фиаско": американцы признают, что Байден проигрывает Путину

Но все-таки схожесть в переворотах в Нигере и Габоне есть. Не было кровопролития при смене власти. Военные обратились к народу по телевидению со словами, что президент должен уйти в отставку, так как Габон переживает острый кризис во всех социально-экономических и политических сферах. В Габоне, так же, как и в Нигере, никто не понимает, кто стоит за этими переворотами, кто главный инициатор.

Международная реакция на переворот в этой маленькой стране (население 2,2 миллиона человек) не была бурной. Запад не стал делать громких заявлений, как это было с Нигером. Африканский союз также не затрагивает тему санкций и интервенции. Но это не означает, что они не рассматривают эти варианты. Запад в бешенстве: еще один союзник перешел к России, пишут СМИ

При этом Габон важен для французов, стремительно теряющих свое влияние в Африке. Почти 400 французских военнослужащих продолжают находиться в Габоне, но возможно их вмешательство не потребуется: в отличие от Нигера, в Габоне нет джихадистских группировок. Зато уже виден ущерб для экономики Франции. Не работают порты, как морские, так и авиа, включая главный аэропорт. Французская горнодобывающая компания Eramet, которая добывает в Африке марганец, остановила свою деятельность на время.

Зато работают нефтедобывающие компании. Поскольку Габон является членом ОПЕК, то его богатство зависит от добычи и продажи нефти. Главным покупателем габонской нефти является Китай, который помогает этой стране со строительством инфраструктуры. Поднебесная уже призвала повстанцев гарантировать личную безопасность президенту Али бен Бонго Ондимбы.

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