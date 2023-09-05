МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. История перевирается в угоду политики сегодняшнего дня, например, в той же Европе, где некоторым напрочь отшибло память и совесть, заявил президент России Владимир Путин. Путин призвал обеспечить семьи участников СВО всем необходимым

Глава государства выступил на заседании Российского организационного комитета "Победа"

"Подлинные документы — это самые убедительные аргументы. Открытый показ архивных материалов — достойный ответ тем, кто сегодня воюет с прошлым, осознанно в угоду политической конъюнктуре сегодняшнего дня, личным амбициям часто перевирает историю. Сейчас, как известно, таких немало. Есть представители этого движения — мягко говоря — и в той же Европе, в которой многим людям напрочь отшибло и память, и совесть", — сказал он.

Президент добавил, что история стала использоваться как инструмент в идеологической борьбе, а русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике.

"Новые смыслы, вызовы времени четко показывают, что 1945 году нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит: снова проявляется в той же русофобии или антисемитизме. А героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в Прибалтийских странах, в той же Украине вообще стали нормой, будто и не было Нюрнберга", — пояснил Путин.