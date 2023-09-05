МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Читатели китайской "Гуаньча" согласились с президентом России Владимиром Путиным, что контрнаступление Украины — это провал. Перезапуск 2.0: Запад меняет концепцию конфликта на Украине

Контрнаступление ВСУ стало одной из главных тем, обсуждаемых в политических кругах мира. После встречи Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидер России сказал, что контрнаступление Украины — не пробуксовка, а провал.

Он добавил, что Москва не отказывается от переговоров и не отказывается обсудить внешнее посредничество. На это Эрдоган предложил помощь Анкары в проведении мирного диалога. В это же время страны Запада, которые поддерживают Украину деньгами и оружием, начали сомневаться, что Киев сможет предложить борьбу. Они все чаще критикуют президента Украины Владимира Зеленского, который продолжается заявлять, что ВСУ продвигается вперед.

Китайцы удивляются словам Зеленского об успехе контрнаступления, их волнует, сколько народу гибнет в этом конфликте, и как долго они будут закрывать глаза на то, что США их использует в своей борьбе против России и Китая.

"Сегодня на Украине гибнет солдат больше, чем рождается детей. Не будем забывать, что еще есть беженцы. У этой страны нет будущего", — говорит читатель китайского портала.

"О каком успешном продвижении говорит Зеленский, если он уволил своего министра обороны", — спрашивает другой.

"Правительство страны истребляет свой народ и экономику", — утверждает комментатор.

"400 тысяч человек отправлены в качестве пушечного мяса. Но даже это не заставило украинцев пробудиться от лжи. Я даже не могу им посочувствовать", — признается участник дискуссии.

"Видел видео, как британский танк Challenger 2 уничтожили российские солдаты!", — восхищается китайский комментатор новости о том, что британский танк этого типа был уничтожен в бою впервые за 30 лет. До этого, признали британцы в СМИ, Challenger 2 ни разу не был поражен противником.

"Контрнаступление Украины — это просто дойная корова, которую используют для шантажа спонсоров из НАТО. Киевская власть рухнет в тот день, когда ни один солдат ВСУ не сможет атаковать", — полагает участник треда обсуждения. В Китае рассказали, из-за чего рухнет карьера Зеленского

"После этого вооруженного конфликта Россия превзойдет США по военной мощи. Уже сейчас Американцы боятся вступать в прямые бои после того, как они сбежали из Афганистана. А украинцы ведут себя как черепахи, которые втянули голову в панцирь и не слушают никого, кроме США. Могли бы взять пример с Филлипин, которые стали подконтрольны США. Украинцы, если вы сами нарываетесь на смерть — никто вас не спасет", — утверждает комментатор.

"США и другие страны Запада думают не об Украине. Целыми они размышляют, как бы скорее развалить Россию любой ценой, а затем сконцентрировать усилия на борьбе с поднимающимся Китаем", — резюмируют участники дискуссии.

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