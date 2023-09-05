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2023
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Заботкин спрогнозировал рост российской экономики в текущем году
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Рост российской экономики в 2023 году складывается ближе к верхней границе прогноза в 1,5-2,5%, сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Текущая... ПРАЙМ, 05.09.2023
экономика, новости, россия, цб, ввп рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Рост российской экономики в 2023 году складывается ближе к верхней границе прогноза в 1,5-2,5%, сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
"Текущая статистика, как и в случае с инфляцией показывает, что рост по итогам года идет ближе к верхней границе прогноза", — сказал он в кулуарах форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".
По данным Минэкономразвития, ВВП России в июне вырос в годовом выражении на 5,3%. Российские экономические власти в этом году уже не раз повышали прогноз роста экономики. Так, в июле ЦБ РФ повысил ожидания с 0,5-2% до 1,5-2,5%. Минэкономразвития прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. При этом в начале августа глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что экономика РФ точно вырастет по итогам года более чем на 2%.