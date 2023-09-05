МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддерживать местных производителей в дальневосточных городах, отметив, что в Анадыре и Магадане будет рентабельно строить теплицы. Некоторым в Европе напрочь отшибло память и совесть, заявил Путин

"Необходимо наращивать местных производителей, оказывать им всестороннюю помощь. Например, в Анадыре и Магадане, с учетом доступной электроэнергии, будет рентабельным строительство теплиц. Они помогут снизить цены на овощи и ягоды для местных жителей. Во всяком случае, стабилизировать эту ситуацию", — сказал Путин на совещании по развитию дальневосточных городов.

Глава государства отметил, что пока в дальневосточных городах, и особенно в Анадыре и Магадане, продукты питания стоят дороже, чем в среднем по России "из-за географического положения, оторванности от крупных центров снабжения и достаточно высоких транспортных издержек".

Также Путин призвал уделить внимание совершенствованию индустрии гостеприимства, так как природа Якутска, Анадыря и Магадана привлекательна для туристов, и созданию современной транспортной инфраструктуры и надежного сообщения Анадыри, Магадана и Якутска с другими городами Дальнего Востока и со всей страной. Он уточнил, что для этого предстоит построить мост через реку Лена, также планируется реконструкция федеральной автодороги "Колыма", еще один мост в Якутии должен быть возведен через реку Алдан, он обеспечит круглогодичное движение по трассе "Колыма".