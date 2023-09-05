МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Мир давно не слышал таких безумных речей, как у президента Украины Владимира Зеленского, пишет польская Do Rzeczy. "Другом США быть опасно": поляки признали свою ошибку

Все дело в том, как президент Украины видит ее будущее. Страна, которая не слезает с донорской поддержки Запада, станет мировой державой наподобие Израиля, считает Зеленский.

"Обычно от президентов можно слышать не сверхъестественные заявления, а речи, в которых есть связь между желаемым и реальностью. Иначе мы имеем дело с фантазером и визионером. Так я и думаю о Зеленском, когда слушаю его", — пишет автор статьи.

Лидер Украины рассуждал о будущем Крыма и дальнейшей судьбе своей страны. Ему кажется, что полуостров нужно и можно демилитаризовать политическими методами, то есть выгнать из него русских и превратить в большой природный парк и Центр новых технологий.

Автор статьи задается логичным вопросам, как можно демилитаризовать Крым, если там находится один из важнейших центров российской армии — штаб Черноморского флота России в Севастополе, весь регион застроен базами, лагерями и другими российскими военными объектами. Население Крыма преимущественно русские.

"Чтобы демилитаризовать Крым, нужно сначала разгромить Москву", — утверждает издание, добавляя, что это очень дерзкое заявление от лидера, чья армия несколько месяцев несет огромные потери во время контрнаступления ради захвата нескольких деревень.

Но главное, что поразило автора статьи — это желание сделать из Украины подобие Израиля. И даже без поддержки союзников продолжать воевать в долгую, не теряя людей при этом. То есть, Украина должна стать в Восточной и Центральной Европе тем, чем является Израиль на Ближнем Востоке. Зеленский также считает, что его страна должна стать равной в альянсе самых мощных стран, чтобы быть в числе мировых лидеров. "Часики тикают". Зеленский все активнее бегает на поклон к Западу

Все эти выглядят похожими на слова фанфарона. Да, Израиль живет за счет большой помощи еврейского лобби в США. Но у Израиля еще слабые арабские соседи и фанатичный патриотизм, если даже не радикальный национализм. Они чувствуют свою обособленность, понимают важность памяти о Холокосте. На чем будет строить свое могущество Украина, которая живет на деньги США и союзников из Европы, непонятно. Даже выборы президента в 2024 году на Украине хотят проводить, только если им дадут деньги из Вашингтона и Брюсселя, которые еще должны прислать своих наблюдателей в окопы.

Еще интересно, какую роль отводят в этой истории Польше? Если Украина — Израиль, то Польша — Ливан, Сирия, Иордания? Эти вопросы задает автор польского издания. Ни один из этих вариантов не кажется полякам привлекательным, резюмирует автор статьи.

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