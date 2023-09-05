МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника выросли почти на 3%, до 385 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Стоимость нефти Brent превысила 91 доллар за баррель

Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 388,1 доллара (+3,5%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 390,2 доллара (+4,1%), ценовой минимум — 358 долларов (-4,5%). Последние фьючерсы торговались по 385,4 доллара (+2,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 374,9 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе колебались на фоне слабого спроса, высокого — более 93% — уровня запасов в ПХГ и ожиданий начала забастовок на австралийских заводах СПГ в ближайшие дни.

Агентство Рейтер сообщало, что с 7 сентября в Австралии работа СПГ-предприятий Gorgon и Wheatstone американской нефтегазовой Chevron может кратковременно приостанавливаться из-за частичных семидневных забастовок. При этом с 14 сентября работники данных предприятий могут уйти на полную двухнедельную забастовку, следует из сообщения профсоюза Offshore Alliance. Это может усилить конкуренцию за СПГ между Азией и Европой и вызвать новые колебания биржевых цен на европейском рынке.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по TTF в августе выросла до 395 долларов, а по итогам лета составила 365 долларов. При этом в августе прошлого года цена немного превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.