МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника выросли почти на 3%, до 385 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Нефтяное месторождение им. В. Филановского

Стоимость нефти Brent превысила 91 доллар за баррель

Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 388,1 доллара (+3,5%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 390,2 доллара (+4,1%), ценовой минимум — 358 долларов (-4,5%). Последние фьючерсы торговались по 385,4 доллара (+2,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 374,9 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе колебались на фоне слабого спроса, высокого — более 93% — уровня запасов в ПХГ и ожиданий начала забастовок на австралийских заводах СПГ в ближайшие дни.

Агентство Рейтер сообщало, что с 7 сентября в Австралии работа СПГ-предприятий Gorgon и Wheatstone американской нефтегазовой Chevron может кратковременно приостанавливаться из-за частичных семидневных забастовок. При этом с 14 сентября работники данных предприятий могут уйти на полную двухнедельную забастовку, следует из сообщения профсоюза Offshore Alliance. Это может усилить конкуренцию за СПГ между Азией и Европой и вызвать новые колебания биржевых цен на европейском рынке.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по TTF в августе выросла до 395 долларов, а по итогам лета составила 365 долларов. При этом в августе прошлого года цена немного превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.