МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Сбербанк начал прием заявок на IT-ипотеку по улучшенным условиям, при этом само рассмотрение заявок начнется только 9 сентября, говорится в сообщении кредитной организации. Молодые семьи смогут получать льготную ипотеку до рождения первенца

Кабмин РФ 1 сентября объявил о смягчении условий предоставления ипотечных займов для IT-специалистов — кредит могут получить специалисты до 36 лет, для них он оформляется без учета требований к уровню минимальной зарплаты.

"Сбербанк открыл прием заявок по "Ипотеке для IT" на новых условиях на "Домклик". Рассмотрение заявок на "Домклик" начнется 9 сентября, с момента вступления постановления правительства РФ в силу", — сказано в сообщении.

Директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что смягчение требований к уровню дохода заемщиков сделает программу еще более доступной и позволит большему числу молодых IT-специалистов приобрести собственное жилье.

По данным банка, программа становится все популярнее: в августе 2023 года Сбербанк выдал более 2,5 тысячи кредитов на сумму свыше 20 миллиардов рублей, что стало абсолютным рекордом с момента запуска IT-ипотеки.