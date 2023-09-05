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Сбербанк начал прием заявок на IT-ипотеку по улучшенным условиям
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Сбербанк начал прием заявок на IT-ипотеку по улучшенным условиям, при этом само рассмотрение заявок начнется только 9 сентября, говорится в сообщении кредитной организации. Кабмин... ПРАЙМ, 05.09.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, сбербанк, it-ипотека
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Сбербанк начал прием заявок на IT-ипотеку по улучшенным условиям, при этом само рассмотрение заявок начнется только 9 сентября, говорится в сообщении кредитной организации.
Кабмин РФ 1 сентября объявил о смягчении условий предоставления ипотечных займов для IT-специалистов — кредит могут получить специалисты до 36 лет, для них он оформляется без учета требований к уровню минимальной зарплаты.
"Сбербанк открыл прием заявок по "Ипотеке для IT" на новых условиях на "Домклик". Рассмотрение заявок на "Домклик" начнется 9 сентября, с момента вступления постановления правительства РФ в силу", — сказано в сообщении.
Директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что смягчение требований к уровню дохода заемщиков сделает программу еще более доступной и позволит большему числу молодых IT-специалистов приобрести собственное жилье.
По данным банка, программа становится все популярнее: в августе 2023 года Сбербанк выдал более 2,5 тысячи кредитов на сумму свыше 20 миллиардов рублей, что стало абсолютным рекордом с момента запуска IT-ипотеки.