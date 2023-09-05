МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника снижением после публикации макростатистики по еврозоне, которая оказалась хуже ожиданий, следует из данных торгов. Цена золота падает на удорожании доллара

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,2%, до 7 437,93 пункта, французский CAC 40 — на 0,34%, до 7 254,72 пункта, немецкий DAX — также на 0,34%, до 15 771,71 пункта.

Согласно окончательной оценке, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны в августе сократился до 46,7 пункта с 48,6 пункта в июле, что стало минимумом почти за три года. Предварительная оценка составляла 47 пунктов.

В целом, прогнозы аналитиков относительно перспектив европейского фондового пессимистичны. По словам стратега финансовой группы Oddo Томаса Зловодски (Thomas Zlowodzki), в ближайшие месяцы не стоит ожидать роста на рынке.

"Я не вижу, как рынок в Европе может вырасти в следующие два месяца с учетом отсутствия факторов и ухудшения показателей", — цитирует эксперта агентство Блумберг.