Глава Аксаков: роль банков будет угасать по мере внедрения цифрового рубля
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Глава банковского комитета Госдумы Анатолий Аксаков предсказал постепенное угасание банковской системы России по мере внедрения цифрового рубля.
"Что касается роли банков, я думаю, что их роль будет угасать в перспективе с развитием блокчейна", — заявил Аксаков, выступая на заседании экспертного медиаклуба "АиФ.Медиа".
При этом, по его словам, существующие банки смогут найти себе применение в качестве части инфраструктуры для цифровых финансовых активов, цифрового рубля.
"Та традиционная роль, которую они выполняли, постепенно будет угасать", — добавил он.
Закон о цифровом рубле вступил в силу в России 1 августа, и Банк России сейчас тестирует этот инструмент.
Цифровой рубль — это цифровая валюта Банка России, аналог наличного и безналичного рубля. Счет в цифровых рублях пользователю может быть открыт в электронном кошельке только на информационной платформе ЦБ.
Аксаков напомнил, что ЦБ установил ограничение на использование цифровых рублей — в день не более 200 тысяч рублей. "Одна из причин — отдаление банковской системы от денежных средств, потому что люди из банков должны будут перейти в информационную систему ЦБ", — объяснил он.
Пока в цифровых рублях нельзя открыть вклад или получить кредит. Но в будущем, по мнению Аксакова, это ограничение будет снято.
"Мое личное мнение — я должен сказать, что через некоторое время мы примем решение, что и депозиты могут размещаться в информационной системе ЦБ, и кредиты выдаваться, поскольку жизнь этого потребует. Поскольку это будет быстрее и, может быть, эффективнее", — заявил Аксаков.
При этом традиционный банк как посредник будет вовсе не нужен. "Решения будет принимать робот — человек там не нужен. Может быть, и банк не нужен, как институт, поскольку цифровой рубль будет очень сильно технологизирован", — заключил он.
https://1prime.ru/state_regulation/20230905/841664440.html