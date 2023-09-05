МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Глава банковского комитета Госдумы Анатолий Аксаков предсказал постепенное угасание банковской системы России по мере внедрения цифрового рубля. ЦБ объяснил, как спрос на импорт влияет на курс рубля

"Что касается роли банков, я думаю, что их роль будет угасать в перспективе с развитием блокчейна", — заявил Аксаков, выступая на заседании экспертного медиаклуба "АиФ.Медиа".

При этом, по его словам, существующие банки смогут найти себе применение в качестве части инфраструктуры для цифровых финансовых активов, цифрового рубля.

"Та традиционная роль, которую они выполняли, постепенно будет угасать", — добавил он.

Закон о цифровом рубле вступил в силу в России 1 августа, и Банк России сейчас тестирует этот инструмент.

Цифровой рубль — это цифровая валюта Банка России, аналог наличного и безналичного рубля. Счет в цифровых рублях пользователю может быть открыт в электронном кошельке только на информационной платформе ЦБ.

Аксаков напомнил, что ЦБ установил ограничение на использование цифровых рублей — в день не более 200 тысяч рублей. "Одна из причин — отдаление банковской системы от денежных средств, потому что люди из банков должны будут перейти в информационную систему ЦБ", — объяснил он.

Пока в цифровых рублях нельзя открыть вклад или получить кредит. Но в будущем, по мнению Аксакова, это ограничение будет снято.

"Мое личное мнение — я должен сказать, что через некоторое время мы примем решение, что и депозиты могут размещаться в информационной системе ЦБ, и кредиты выдаваться, поскольку жизнь этого потребует. Поскольку это будет быстрее и, может быть, эффективнее", — заявил Аксаков.

При этом традиционный банк как посредник будет вовсе не нужен. "Решения будет принимать робот — человек там не нужен. Может быть, и банк не нужен, как институт, поскольку цифровой рубль будет очень сильно технологизирован", — заключил он.