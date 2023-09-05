СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Поляки шокированы дерзкими фантазиями Зеленского об Украине

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто вечером во вторник в 19.30

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.