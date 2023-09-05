МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Отказ от техники Apple для работников российских таможенных органов был безболезненным, так как такая продукция не закупалась таможенными органами более 10 лет, сообщает пресс-служба ФТС. Аксаков предсказал причину угасания российской банковской системы

В июле в распоряжение РИА Новости поступил приказ ФТС, из которого следовало, что ведомство запретило сотрудникам таможенных органов использовать продукцию Apple в служебных целях.

"Нужно отметить, что продукция Apple не закупалась в таможенных органах более 10 лет, в критичных процессах она никогда не использовалась, а применялась для офисной работы. Отказ от нее был максимально безболезненным для пользователей", — сообщили в ФТС.

При этом, как отмечают в ведомстве, для целей обеспечения служебной деятельности в таможенных органах по мере возникновения потребности приобретается оборудование отечественных производителей в соответствии с действующим законодательством.

Первыми о запрете для сотрудников вести рабочую переписку с устройств Apple сообщили в Минпромторге РФ в середине июля. Следом стало известно о таких же мерах в "Ростехе", Минцифры РФ и ФТС. Пользоваться техникой Apple в служебных целях запретил своим сотрудникам и "Камаз".