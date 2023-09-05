2023-09-05T21:35:33+03:00
2023-09-05T21:35:33+03:00
2023-09-05T21:35:33+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230905/841664572.html
ФТС рассказала, как отказ от Apple повлиял на российских таможенников
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Отказ от техники Apple для работников российских таможенных органов был безболезненным, так как такая продукция не закупалась таможенными органами более 10 лет, сообщает... ПРАЙМ, 05.09.2023
экономика, технологии, новости, россия, фтс, apple
https://cdnn.1prime.ru/images/83817/77/838177787.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83817/77/838177787.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83817/77/838177786.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83817/77/838177786.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83817/77/838177774.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83817/77/838177774.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230905/841664440.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Отказ от техники Apple для работников российских таможенных органов был безболезненным, так как такая продукция не закупалась таможенными органами более 10 лет, сообщает пресс-служба ФТС.
В июле в распоряжение РИА Новости поступил приказ ФТС, из которого следовало, что ведомство запретило сотрудникам таможенных органов использовать продукцию Apple в служебных целях.
"Нужно отметить, что продукция Apple не закупалась в таможенных органах более 10 лет, в критичных процессах она никогда не использовалась, а применялась для офисной работы. Отказ от нее был максимально безболезненным для пользователей", — сообщили в ФТС.
При этом, как отмечают в ведомстве, для целей обеспечения служебной деятельности в таможенных органах по мере возникновения потребности приобретается оборудование отечественных производителей в соответствии с действующим законодательством.
Первыми о запрете для сотрудников вести рабочую переписку с устройств Apple сообщили в Минпромторге РФ в середине июля. Следом стало известно о таких же мерах в "Ростехе", Минцифры РФ и ФТС. Пользоваться техникой Apple в служебных целях запретил своим сотрудникам и "Камаз".