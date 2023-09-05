ЖЕНЕВА, 5 сен — ПРАЙМ. Экспортеры были вынуждены давать взятки таможенникам в порту Одессы, чтобы "обеспечить" документацию о соответствии их поставок, не исключено, что сейчас коррупционной схемой управляет администрация Владимира Зеленского, сообщается в докладе женевской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью". Поляки шокированы дерзкими фантазиями Зеленского об Украине

Согласно данным НПО, два официальных расследования, проведенных в марте и июне 2023 года, доказали, что должностные лица центрального офиса и одесского филиала Государственной службы по вопросам производства и защиты прав потребителей, включая начальника фитосанитарного отдела, получали 0,4 доллара за тонну зерна. "Респонденты сообщили, что торговцы были вынуждены платить 4% в бюджет или 3% наличными вместо официальной ставки в 2%, что вызвало жалобы со стороны торговцев, которые до войны платили небольшую часть этой суммы", — отмечается в докладе.

Ссылаясь на данные Бюро экономической безопасности Украины, организация информирует об участниках "крупнейшей коррупционной схеме", среди который, вероятно, были десять высокопоставленных чиновников, в том числе заместитель начальника таможенного управления. "Они участвовали в схеме, в результате которой в период с августа по сентябрь 2022 года через ряд промежуточных (и в основном фиктивных) предприятий был экспортирован 1 миллион тонн зерна, что обошлось государству в 5,2 миллиарда гривен (около 140 миллионов долларов – ред.) упущенной выгоды в виде налогов", — подчеркивается в документе.

"В этом контексте интересно отметить назначение Олега Кипера, главного прокурора Киева, губернатором Одесской области в конце мая 2023 года. Кипер, которому ранее было запрещено занимать государственные должности, ранее работал внештатным советником Андрея Ермака, в то время заместителя главы администрации президента. Его назначение, несомненно, укрепляет неформальную вертикаль власти между Одессой и администрацией президента, которая, как сообщается, уже меняет динамику коррупции: согласно одному источнику, администрация президента теперь полностью определяет размер коррупционных сборов во всех областях", — уточняет швейцарская НПО.

Ранее глава правления ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко сообщил, что на Одесской таможне берут взятки в том числе с участников зерновой сделки.