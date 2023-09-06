МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе снизился до 52,5% с июльских 52,7%, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Индекс деловой активности в сфере услуг России вырос в августе

Соответствующие данные американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует в среду, 6 сентября, в 17.00 мск.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные о розничных продажах в еврозоне в июле. Согласно прогнозу экспертов, в месячном выражении показатель сократился на 0,1% после уменьшения на 0,3% в июне, а в годовом сократился на 1,2% после снижения на 1,4% месяцем ранее.

В 15.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные о состоянии торгового баланса в стране. Согласно прогнозам, дефицит торгового баланса США в июле вырос до 68 миллиардов долларов с 65,5 миллиарда долларов в июне.

В 21.00 мск выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.