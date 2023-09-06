2023-09-06T08:04:43+03:00
2023-09-06T08:04:43+03:00
2023-09-06T08:04:43+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230906/841667522.html
Аналитики ждут снижения индекса деловой активности в сфере услуг США
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе снизился до 52,5% с июльских 52,7%, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Соответствующие данные американский... ПРАЙМ, 06.09.2023
экономика, новости, сша, сфера услуг, деловая активность
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/38/841493830.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/38/841493830.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/38/841493829.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/38/841493829.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/38/841493817.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/38/841493817.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230905/841657482.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе снизился до 52,5% с июльских 52,7%, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Соответствующие данные американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует в среду, 6 сентября, в 17.00 мск.
В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные о розничных продажах в еврозоне в июле. Согласно прогнозу экспертов, в месячном выражении показатель сократился на 0,1% после уменьшения на 0,3% в июне, а в годовом сократился на 1,2% после снижения на 1,4% месяцем ранее.
В 15.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные о состоянии торгового баланса в стране. Согласно прогнозам, дефицит торгового баланса США в июле вырос до 68 миллиардов долларов с 65,5 миллиарда долларов в июне.
В 21.00 мск выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.