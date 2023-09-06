2023-09-06T08:29:15+03:00
2023-09-06T08:29:15+03:00
2023-09-06T08:29:15+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230906/841667836.html
ВВП Австралии вырос на 0,4 процента
Экономика
Новости
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Экономика Австралии во 2-м квартале выросла больше, чем ожидалось, чему способствовали экспорт и капиталовложения. Тем временем потребление домохозяйств оставалось слабым, так как... ПРАЙМ, 06.09.2023
экономика, новости, австралия, ввп, статистика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Экономика Австралии во 2-м квартале выросла больше, чем ожидалось, чему способствовали экспорт и капиталовложения. Тем временем потребление домохозяйств оставалось слабым, так как находящиеся на самом высоком уровне за десятилетие процентные ставки работали на охлаждение спроса.
Как показали опубликованные в среду данные Австралийского бюро статистики, валовой внутренний продукт во 2-м квартале вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Прогнозировался рост на 0,3%.
По сравнению с тем же периодом предыдущего года ВВП вырос на 2,1%. Прогнозировался рост на 1,7%.