МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Экономика Австралии во 2-м квартале выросла больше, чем ожидалось, чему способствовали экспорт и капиталовложения. Тем временем потребление домохозяйств оставалось слабым, так как находящиеся на самом высоком уровне за десятилетие процентные ставки работали на охлаждение спроса. ВВП Швейцарии показал нулевую динамику во втором квартале

Как показали опубликованные в среду данные Австралийского бюро статистики, валовой внутренний продукт во 2-м квартале вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Прогнозировался рост на 0,3%.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года ВВП вырос на 2,1%. Прогнозировался рост на 1,7%.