МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Основная проблема для экономики России сегодня в дефиците кадров, крайне низкий уровень безработицы аномален и является скорее тормозом, чем плюсом, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на пленарной сессии Форума социальных инноваций регионов. Решетников рассказал об перспективах роста турпотока в Россию до 2030 года

По данным Росстата, безработица в России в июле в очередной раз обновила исторический минимум сократившись до 3%.

"Сложно спорить с тем, что человеческий капитал, человеческий ресурс стал самым дефицитным ресурсом в экономике. Не инвестиции, не финансы, и даже не технологии, с которыми сложно", — сказал Решетников.

"Основная проблема — это человеческий ресурс. Это выражается и в крайне низком уровне безработицы: 3% все-таки для нас это аномально. Это уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс. Это отражается и в опережающем росте заработных плат — это в целом неплохо, если бы не такой дефицит кадров, дефицит специалистов", — продолжил министр.

По его словам, проблема дефицита кадров стоит и на количественном, и на качественном уровне.

Он также указал, что для ее разрешения необходимо расширять нацпроект по повышению производительности труда, более активно работать с привлечением мигрантов в экономику.

"Нам придется решать вопрос миграционный. Мы находимся в Евразийском экономическом пространстве, у нас открытый рынок труда. И, конечно, вызовы последних полутора лет говорят о том, что есть большой отток населения. Мы должны более активно работать с привлечением мигрантов в экономику", — пояснил он.

Решетников обратил внимание на то, что Центральная Азия — это активно растущий регион, где много рабочих рук. "Мы там сейчас активно инвестируем в русские школы. Но это все нужно превращать в осознанную политику по удержанию здесь лучших талантов из сопредельных стран, потому что эти рабочие руки эффективны, они нужны экономике. Не надо думать, что они и так сюда приедут. На самом деле, мы находимся в очень жесткой конкуренции за эти рабочие руки с Китаем, Юго-Восточной Азией, другими странами", — добавил он.