МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Во время телефонного разговора российский президент Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отметили, что соглашения о сокращении добычи нефти позволяют обеспечивать равновесие рынка, сообщает пресс-служба Кремля. Путин поручил утвердить нацпроект по формированию экономики данных

"Дана высокая оценка взаимодействию двух стран в формате "ОПЕК плюс". Отмечено, что достигнутые договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок сырья позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка", — говорится в том же сообщении.

Кроме того, Россия и Саудовская Аравия выразили удовлетворение развитием своего сотрудничества в целом. Также рассмотрена серия вопросов по углублению кооперации в торгово-экономической, транспортно-логистической и инвестиционной сферах.

"Наследный принц выразил признательность российской стороне за последовательную поддержку обращения Саудовской Аравии о присоединении к БРИКС", — также указывается в сообщении.

Российский лидер тепло поздравил саудовское руководство с принятым на саммите БРИКС решением и проинформировал о приоритетах российского председательства в объединении в 2024 году.

Также, было условлено о продолжении личных контактов.

Ранее агентство новостей SPA со ссылкой на источник сообщило, что Саудовская Аравия продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки.

Почти одновременно с этим вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года. Он также добавил, что объем добровольного сокращения добычи нефти в РФ теперь будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом рынке.