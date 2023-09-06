МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Минэнерго России внесло в правительство и администрацию президента проект указа для запрета серого экспорта топлива и надеется на его принятие в ближайшие дни, после чего право экспортировать останется только у производителей, сообщил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Рост цен на топливо в Британии стал одним из крупнейших за 23 года

"Принято принципиальное решение, чтобы этот серый экспорт запретить. Поэтому мы внесли уже проект указа, и он не только в правительство, но уже в администрацию. Он проходит финальную оценку, надеюсь, в ближайшие дни… сможем выйти с указанием запрета на данный серый экспорт, и право экспортировать будут иметь только заводы. Это тоже будет большая поддержка ценам, в том числе и на внутреннем рынке", — сказал Сорокин в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам.

Замминистра объяснил, что недобросовестные участники рынка стремятся заработать в условиях, когда экспортные цены на нефтепродукты гораздо выше внутренних. "Это относится и к различным мелким нефтебазам, и к трейдерам, и очень многим хозяйствующим субъектам. Они покупают по внутренней цене, а дальше перепродают это на экспорт. Мы это называем серый экспорт", — добавил он.

В августе министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что для недопущения серого экспорта все еще обсуждается два варианта: создание списка экспортеров или лицензирование экспорта. Вице-премьер РФ Александр Новак пообещал утвердить список в ближайшее время. По его словам, правительство "идет по обоим вариантам", но принятие списка спецэкспортеров — самое быстрое решение.

Этим летом биржевые цены на топливо в России обновляют рекорды. В том числе рост цен на бензин объяснялся экспертами серым экспортом. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива.

Президент России Владимир Путин в июле подписал закон о "донастройке" топливного демпфера. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября до 31 декабря 2026 года как по бензину, так и по дизтопливу, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.