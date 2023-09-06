МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду показывают снижение после выхода статистики из еврозоны, а также вслед за американскими рынками, следует из данных торгов.

Рейхстаг, Берлин, Германия

Германия спрогнозировала снижение ВВП на 0,2 процента

По состоянию на 14.05 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,67% — до 7 387,96 пункта, французский CAC 40 — на 0,71%, до 7 203,08 пункта, немецкий DAX — на 0,43%, до 15 704,65 пункта.

Розничные продажи в еврозоне в месячном выражении снизились на 0,2% в июле после роста на 0,2% в июне, ожидалось снижение на 0,1%. В годовом исчислении показатель уменьшился на 1%, как и месяцем ранее, прогноз предполагал снижение на 1,2%.

В то же время объем промышленных заказов в Германии в июле опустился на 11,7% в месячном выражении при прогнозе снижения на 4%.

Трейдеры также склонны к уходу от риска на фоне снижения других фондовых рынков. Так, биржи США во вторник закрылись в минусе.

Сдерживает европейские индексы и укрепление евро к доллару на 0,2%. Более дорогая национальная валюта сдерживает относительный доход европейских компаний-экспортеров.