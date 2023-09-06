МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду показывают снижение после выхода статистики из еврозоны, а также вслед за американскими рынками, следует из данных торгов. Германия спрогнозировала снижение ВВП на 0,2 процента

По состоянию на 14.05 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,67% — до 7 387,96 пункта, французский CAC 40 — на 0,71%, до 7 203,08 пункта, немецкий DAX — на 0,43%, до 15 704,65 пункта.

Розничные продажи в еврозоне в месячном выражении снизились на 0,2% в июле после роста на 0,2% в июне, ожидалось снижение на 0,1%. В годовом исчислении показатель уменьшился на 1%, как и месяцем ранее, прогноз предполагал снижение на 1,2%.

В то же время объем промышленных заказов в Германии в июле опустился на 11,7% в месячном выражении при прогнозе снижения на 4%.

Трейдеры также склонны к уходу от риска на фоне снижения других фондовых рынков. Так, биржи США во вторник закрылись в минусе.

Сдерживает европейские индексы и укрепление евро к доллару на 0,2%. Более дорогая национальная валюта сдерживает относительный доход европейских компаний-экспортеров.