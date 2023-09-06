ЛЮКСЕМБУР, 6 сен — ПРАЙМ. Находящиеся под санкциями лица могут при определенных обстоятельствах добиваться частичной разблокировки замороженных средств или доступа на территорию одного из государств ЕС, говорится в пресс-релизе Суда Европейского союза в Люксембурге в связи с принятым решением об отказе в отмене персональных санкций в отношении бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского и его супруги Галины Пумпянской. ЕС хочет наладить контакт с Африкой на саммите G20, пишет СМИ

"Суд констатировал, в частности, что европейское право предусматривает возможность использования замороженных средств для удовлетворения базовых потребностей, а также выдачи специальных разрешений на разблокировку средств или других экономических ресурсов", — говорится в документе.

В суде также напомнили о возможности получить разрешение на въезд на территорию ЕС, несмотря на санкции. "Что касается права на уважение личной и семейной жизни, жилища, то суд подчеркивает, что компетентные органы государств-членов ЕС могут разрешать въезд находящихся под санкциями лиц на территории ЕС в случае срочной необходимости гуманитарного характера", — говорится в документе суда.

Ранее в среду Суд Европейского союза в Люксембурге отклонил иски ряда крупных российских предпринимателей, попавших под ограничительные меры ЕС в связи с событиями на Украине и в Белоруссии.

Кроме Дмитрия Пумпянского, суд отклонил иски предпринимателя Геннадия Тимченко и его супруги Елены Тимченко, бывшего управляющего директора "Яндекса" Тиграна Худавердяна. Также суд отказал в снятии санкций российскому предпринимателю Михаилу Гуцериеву, который был включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку президента Александра Лукашенко.

После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1800 физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.