АНКАРА, 6 сен — ПРАЙМ. Инфляция в Турции по итогам текущего года может достичь 65%, заявил вице-президент Джевдет Йылмаз. В ЕЦБ отметили первые успехи в борьбе против инфляции

Годовая инфляция в Турции в августе ускорилась до 58,94% с 47,8% в июле, сообщил в понедельник Институт статистики Турции (TUIK). Центральный банк Турции ранее повысил прогноз по инфляции на конец года до 58% с предыдущей оценки в 22,3%.

"Наблюдается временный рост инфляции. В 2023 году мы ожидаем, что индекс потребительских цен (ИПЦ) на конец года составит 65%. В конце 2024 года мы ожидаем, что ИПЦ составит 33,0%, в конце 2025 года — 15,2%, а в конце 2026 года — 8,5%", — сказал Йылмаз на презентации экономической политики страны на последующие три года.

Йылмаз также добавил, что Турция ожидает снижения уровня безработицы до 10,3% в 2024 году, 9,9% в 2025 году и 9,3% в 2026 году.