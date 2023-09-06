2023-09-06T15:03:05+03:00
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2023-09-06T15:03:05+03:00
2023
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Турецкие власти предрекли инфляцию в 65 процентов по итогам года
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Инфляция в Турции по итогам текущего года может достичь 65%, заявил вице-президент Джевдет Йылмаз. Годовая инфляция в Турции в августе ускорилась до 58,94% с 47,8% в июле, сообщил... ПРАЙМ, 06.09.2023
экономика, новости, турция, инфляция, прогноз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 6 сен — ПРАЙМ. Инфляция в Турции по итогам текущего года может достичь 65%, заявил вице-президент Джевдет Йылмаз.
Годовая инфляция в Турции в августе ускорилась до 58,94% с 47,8% в июле, сообщил в понедельник Институт статистики Турции (TUIK). Центральный банк Турции ранее повысил прогноз по инфляции на конец года до 58% с предыдущей оценки в 22,3%.
"Наблюдается временный рост инфляции. В 2023 году мы ожидаем, что индекс потребительских цен (ИПЦ) на конец года составит 65%. В конце 2024 года мы ожидаем, что ИПЦ составит 33,0%, в конце 2025 года — 15,2%, а в конце 2026 года — 8,5%", — сказал Йылмаз на презентации экономической политики страны на последующие три года.
Йылмаз также добавил, что Турция ожидает снижения уровня безработицы до 10,3% в 2024 году, 9,9% в 2025 году и 9,3% в 2026 году.