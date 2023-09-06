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В Германии обвинили правительство в деиндустриализации страны
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Правительство Германии оторвано от реальности, канцлеру Олафу Шольцу стоит взглянуть на деиндустриализацию страны "обоими глазами", заявил сопредседатель оппозиционной партии... ПРАЙМ, 06.09.2023
общество , экономика, промышленность, новости, экономика, германия, правительство, олаф шольц
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 6 сен — ПРАЙМ. Правительство Германии оторвано от реальности, канцлеру Олафу Шольцу стоит взглянуть на деиндустриализацию страны "обоими глазами", заявил сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла.
"Что вы и ваша коалиция деиндустриализируете, прогнозировали мои коллеги и я уже в течение нескольких месяцев. И поэтому откройте, пожалуйста — когда снова сможете — оба глаза и посмотрите на реакцию немецкой экономики", — сказал он в ходе генеральных дебатов в бундестаге, посвященных бюджету.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц на выходных получил травму во время занятий спортом, в данный момент носит повязку на глаз.
Хруппала призвал немецкие власти обратить внимание на опрос Торгово-промышленной палаты страны, согласно которому более 50 процентов компаний отметили негативное возденйствие мер правительства на достижение климатической нейтральности. Кроме того, треть предприятий ТЭК могут уйти из Германии.
На этом фоне глава АдГ подчеркнул, что правительство Германии "оторвано от реальности" и живет в иллюзорном мире.
Также, добавил Хрупалла, действия властей в условиях инфляции и "возмутительных антироссийских санкций" вряд ли поспособствуют стабилизации цен на энергоносители и отопление.