ЛЮКСЕМБУРГ, 6 сен — ПРАЙМ. Суд ЕС отозвал в среду решение оставить бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина в списках санкций, но действие санкций продлится до истечения срока подачи апелляции или до конца ее рассмотрения. Суд ЕС заявил о возможных исключениях в санкционном списке

"Действие решения 2023/572 сохраняется в отношении Шульгина до даты истечения срока на подачу апелляции или до момента ее отклонения", — сообщается в решении суда.

По данным судебного слушания, защита в роли оснований для исключения бизнесмена из санкционного списка называла "лишение возможности обеспечить эффективную юридическую защиту, ошибочные мотивы включения в санкционный список, нарушения принципа соразмерности и нарушение основных прав".

До этого в среду суд Евросоюза отклонил иски некоторых российских предпринимателей, оказавшихся под санкциями ЕС из-за событий на Украине и в Белоруссии.