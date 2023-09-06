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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230906/841674141.html
Суд ЕС решил исключить экс-главу Ozon из санкционных списков
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Суд ЕС отозвал в среду решение оставить бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина в списках санкций, но действие санкций продлится до истечения срока подачи апелляции или до... ПРАЙМ, 06.09.2023
экономика, новости, ес, ozon, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ЛЮКСЕМБУРГ, 6 сен — ПРАЙМ. Суд ЕС отозвал в среду решение оставить бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина в списках санкций, но действие санкций продлится до истечения срока подачи апелляции или до конца ее рассмотрения.
"Действие решения 2023/572 сохраняется в отношении Шульгина до даты истечения срока на подачу апелляции или до момента ее отклонения", — сообщается в решении суда.
По данным судебного слушания, защита в роли оснований для исключения бизнесмена из санкционного списка называла "лишение возможности обеспечить эффективную юридическую защиту, ошибочные мотивы включения в санкционный список, нарушения принципа соразмерности и нарушение основных прав".
До этого в среду суд Евросоюза отклонил иски некоторых российских предпринимателей, оказавшихся под санкциями ЕС из-за событий на Украине и в Белоруссии.