МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Санкции Запада нанесли вред не России, а Европе, которая погрузилась в глубокий кризис, пишет обозреватель газеты Telegraph. В Германии обвинили правительство в деиндустриализации страны

"Россия проявила удивительную стойкость, санкции не смогли сломить ее решимость. Однако они, безусловно, нанесли огромный вред Европе", — отметил журналист.

По словам автора статьи, попытки надавить на Россию привели Европу к финансовому и политическому кризисам, неконтролируемой инфляции и стагнации. Он подчркнул, что европейские страны не выйдут из ситуации с Украиной невредимыми.

Обозреватель добавил, что европейская экономика становится все слабее. В связи с этим он выразил опасения, что введенные санкции могут "уничтожить" Европу, а вовсе не Россию.