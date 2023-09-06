2023-09-06T17:02:33+03:00
2023-09-06T17:02:33+03:00
2023-09-06T17:02:33+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230906/841674748.html
В СМИ назвали санкции против России бесполезными
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Санкции Запада нанесли вред не России, а Европе, которая погрузилась в глубокий кризис, пишет обозреватель газеты Telegraph. "Россия проявила удивительную стойкость, санкции не... ПРАЙМ, 06.09.2023
экономика, новости, европа, экономика, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Санкции Запада нанесли вред не России, а Европе, которая погрузилась в глубокий кризис, пишет обозреватель газеты Telegraph.
"Россия проявила удивительную стойкость, санкции не смогли сломить ее решимость. Однако они, безусловно, нанесли огромный вред Европе", — отметил журналист.
По словам автора статьи, попытки надавить на Россию привели Европу к финансовому и политическому кризисам, неконтролируемой инфляции и стагнации. Он подчркнул, что европейские страны не выйдут из ситуации с Украиной невредимыми.
Обозреватель добавил, что европейская экономика становится все слабее. В связи с этим он выразил опасения, что введенные санкции могут "уничтожить" Европу, а вовсе не Россию.