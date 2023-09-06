МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в среду на опасениях ускорения инфляции после скачка цен на нефть во вторник, следует из данных торгов и комментариев аналитика.

По состоянию на 17.36 мск промышленный индекс Dow Jones уменьшался на 0,39%, до 34 507,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,9%, до 13 894,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,69%, до 4 466,06 пункта.

В ходе вторника стоимость нефти марки Brent впервые с ноября прошлого года превысила 91 доллар за баррель на фоне сообщений о продлениях сокращении добычи — Саудовской Аравией и экспорта — Россией. По словам аналитиков, это способствовало появлению новой волны беспокойства за ускорение инфляции.

"Негативные настроения на рынках продолжаются, и мало что может улучшить настроения, поскольку цены на нефть остаются высокими, и инфляционные опасения появились вновь", — цитирует агентство Блумберг главу отдела денег и рынков в Hargreaves Lansdown Сюзанну Стритер (Susannah Streeter).

Американские фондовые индексы ускорили снижение после публикации макростатистики по стране. Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе неожиданно вырос — до 54,5% с показателя июля в 52,7%. Сильную статистику трейдеры восприняли негативно, поскольку устойчивость экономики США может указывать на продолжение жесткой монетарной политики ФРС.