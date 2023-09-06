МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть колеблются в среду на фоне того, как инвесторы оценивают перспективы рынка и фундаментальные факторы, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Доллар подорожал после выхода американской макростатистики

По состоянию на 18.39 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,04%, до 90 долларов за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — растет на 0,22%, до 86,88 доллара.

"Путь, который может привести цены на нефть к психологической отметке 100 долларов за баррель, скорее всего, будет ухабистым, поскольку рост цен на энергоносители уже начал отражаться на инфляции и инфляционных ожиданиях", — приводит портал MarketWatch слова старшего аналитика Swissquote Bank Ипек Озкардеской (Ipek Ozkardeskaya).

Инвесторы ожидают результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке, которые будут опубликованы 20 сентября. Согласно CME Group, 91% аналитиков прогнозируют, что регулятор не станет повышать ставку и оставит ее на текущем уровне в 5,25-5,5%.

Днем ранее цены на нефть марки Brent преодолели отметку в 91 доллар. Росту котировок способствовало сообщение саудовского агентства новостей SPA о продлении Саудовской Аравией добровольного сокращения добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца года. Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года.