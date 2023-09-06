МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Отчет аудитора по задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом", не прошедший утверждения наблюдательным советом АО "Молдовагаз", не может влиять на достоверность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ, будет отстаивать свои права, сообщил "Газпром". "Газпром" подает газ через Украину по заявкам на 6 сентября

Компания отметила, что 6 сентября на сайте министерства энергетики Республики Молдова был опубликован пресс-релиз, посвященный результатам аудита исторической задолженности АО "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром" за газ, поставленный для потребителей правого берега реки Днестр.

Министр энергетики республики Виктор Парликов в среду огласил итоги аудита исторического долга "Молдовагаз" перед "Газпромом", заявив, что он составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию — у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" лишь сумму в 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде.

"В любом случае, как мы уже отмечали, аудитор и условия тендера на закупку его услуг были в одностороннем порядке определены молдавской стороной без согласования с "Газпромом" и "Молдовагазом". Выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности, тем более что она подтверждается в регулярно подписываемых "Газпромом" и "Молдовагазом" документах и соответствующих решениях международного арбитража", — говорится в сообщении в телеграм-канале "Газпрома".

"Газпром" категорически не согласен с утверждениями молдавской стороны и намерен и далее отстаивать свои права всеми возможными способами", — заявила компания.