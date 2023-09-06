МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером против увеличения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

Нефтяное месторождение им. В. Филановского

Цены на нефть колеблются на сомнениях инвесторов

По состоянию на 18.55 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 10,35 доллара, или на 0,53%, до 1 942,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,84% — до 23,433 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) в то же время растет до 4,297% с уровня прошлого закрытия в 4,269%. Американские гособлигации являются альтернативной золоту "надежной инвестицией", поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Инвесторы ждут заседания Федеральной резервной системы США по учетной ставке, которая пройдет 19-20 сентября. Согласно CME Group, 91% аналитиков прогнозируют, что регулятор не станет повышать ставку и оставит ее на текущем уровне в 5,25-5,5%. Действия центробанка, как правило, влияют на стоимость национальной валюты.