МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером против увеличения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть колеблются на сомнениях инвесторов

По состоянию на 18.55 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 10,35 доллара, или на 0,53%, до 1 942,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,84% — до 23,433 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) в то же время растет до 4,297% с уровня прошлого закрытия в 4,269%. Американские гособлигации являются альтернативной золоту "надежной инвестицией", поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Инвесторы ждут заседания Федеральной резервной системы США по учетной ставке, которая пройдет 19-20 сентября. Согласно CME Group, 91% аналитиков прогнозируют, что регулятор не станет повышать ставку и оставит ее на текущем уровне в 5,25-5,5%. Действия центробанка, как правило, влияют на стоимость национальной валюты.